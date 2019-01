Zufrieden ins neue Jahr

Salzburg, eine Stadt wie jede andere und doch eine goldene Stadt, der vorrangig die begeisterten Gäste Diademe aufzusetzen pflegen.

Der Salzburger ist selbstbewusst und stolz auf alle Ehren, die ihm und seine Stadt im Laufe der Jahre zuteil werden. Er genießt die schönen Reden der entzückten Gäste, nickt mitunter beifällig, als ob er schon bei der Gründung seiner Stadt dabeigewesen wäre und murmelt zufrieden in sich hinein: Ja, ja, mir Soizburga . . . "

Im Grunde genommen sind aber auch die Salzburger nicht anders als die übrigen Bewohner dieser Erde. Auch sie schwimmen Tag für Tag im großen Topf menschlicher Unzulänglichkeiten und auch sie wollen letzten Endes gar nicht anders sein, als der Herr Nachbar links und rechts, als die Frau Nachbarin im Erdgeschoss und darüber. Und schließlich sind sie auch gar nicht anders, denn des Tages Vielfalt lässt sie eben so wenig aus wie die Mitmenschen, bringt sie in ebenso verzwickte Situationen und unterwirft sie mitunter seelischen Schwankungen. Daher ist der Mensch "Salzburger" um kein Quentchen besser oder schlechter als sein Mitmensch anderswo. Und allen soll das neue Jahr nur Gutes bringen!



Gottfried Grilnberger, 5020 Salzburg