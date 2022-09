Zugtransport zur Airpower 2022

Sehr geehrte Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner! Die Idee, mit Öffis bzw. ÖBB-Zügen direkt ab Wien, Linz, Salzburg und Villach zur Airpower 2022 zu kommen, wäre sehr gut gewesen.

Unser erlebter Tatsachenbericht wird Ihnen die Augen über den tatsächlichen Ablauf exemplarisch für Salzburg öffnen: Das Bundesheer (Verteidigungsministerium) buchte einen Zug von Salzburg nach Zeltweg, die ÖBB stellten einen für mehr als 600 Personen zur Verfügung, das Bundesheer zog eine Obergrenze von 400 Buchungen ein.

Auf der Airpower-Seite wurde bis zuletzt der Zug ab Salzburg beworben. Tatsächlich konnten lange vorher bei den ÖBB keine vergünstigten Spezialtickets mehr gekauft werden. Da wir hörten, dass viele ihre nicht stornierbaren Tickets verfallen lassen mussten, fuhr der Zug knapp halb leer nach Zeltweg. Wir kauften uns reguläre ÖBB-Gruppentickets und da der Zug auf der ÖBB-Zugauskunftsseite als Regionalzug und für das Gruppenticket benützbar aufschien, bestiegen wir diesen trotzdem, um dann eine Station später, Salzburg-Süd, um 4.30 Uhr in der Früh mit drei kleinen Kindern in die Pampa "rausgeschmissen" zu werden - auf einen schlecht beleuchteten schmalen Bahnsteig ohne jegliche Infrastruktur.

Wir sollten laut ÖBB-Bedienstetem mit dem nächsten Zug (nach sehr langer kalter Wartezeit im Freien) weiterfahren. Unsere mehrmaligen Bitten um Mitnahme zumindest nach Radstadt zum Umsteigen in den dort startenden Regionalzug wurden nicht erhört - aus Haftungsgründen. Das alles angeblich auch nach Rücksprache mit "oben" und mit dem "Besteller". Spannend auch, dass ein ÖBB-Schaffner in einem anderen regulären Regionalzug aus Radstadt seinen Fahrgästen für die Rückreise aus Zeltweg diesen Sonderzug zur Heimfahrt empfahl. Mithilfe eines Taxis nach Hause und unserem Auto konnten wir die Airpower dann doch noch fast von Beginn an miterleben.

Scheitert der Umstieg vom Auto auf den ÖBB-Zug am Amtsschimmel unserer Staatsbetriebe (Heer/ÖBB)? Lieber Familien mit kleinen Kindern in der kalten Nacht im Nirgendwo aus dem ÖBB-Zug rausschmeißen? Dann gute Nacht, unser armes Österreich.





Clemens Scheidhammer, 5020 Salzburg