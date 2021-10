Zukunft der Pensionen

Ich erlaube mir zum äußerst informativen Artikel "So steht es um die Pensionen" von Inge Baldinger (SN v. 20. 10.) eine kurze Anmerkung:

Bereits 1956 wurde festgelegt, dass das staatliche Pensionssystem und deren Finanzierung durch die Beiträge der Versicherten sowie durch die eingehobenen Steuern des Staates erfolgen sollte. Dabei fließen in die Berechnungen des Pensionsversicherungssystems Aufwendungen ein, die sozialpolitischen Überlegungen bzw. sozialstaatlichen Leistungen zuzuordnen sind und nicht durch die Pensionsbeiträge, sondern durch die allgemeinen Steuern abgedeckt werden müssen. So scheinen Ausgaben für die Ausgleichzulage (eigentlich eine versteckte "Sozialhilfe") in der Höhe von einer Milliarde Euro, finanzielle Zuwendungen an Hinterbliebene und Krankenversicherungs- bzw. Rehabilitationsleistungen unter Ausgaben für "Pensionen" auf. Die Bezüge aus dem Arbeitslosengeld, der Notstandshilfe, dem Krankengeld, die Zeiten des Präsenzdienstes und die ersten vier Jahre nach der Geburt eines Kindes werden als die pensionsrelevante Versicherungszeiten geführt, obwohl die Begünstigten keinerlei Einzahlungen leisten.

Oder: Derzeit zahlen nur 135.000 Bauern und Bäuerinnen Pensionsbeiträge für 170.000 Bauernpensionen ein. Die anfallende Differenz in der Höhe von 1,7 Milliarden Euro wird aber nicht von der geringeren Anzahl beglichen, sondern durch die Steuerzahlungen aller Österreicherinnen. In eine kritische Auseinandersetzung über die Finanzierung des zukünftigen Pensionssystems sollte daher der Umgang mit sozialpolitischen Zielsetzungen bzw. der gerechten Verteilung der Zuschüsse für die unterschiedlichen Berufsgruppen, die vom gesetzlichen Pensionssystem übernommen werden, einfließen.

Dr. Karl Wilhelmstätter, 5020 Salzburg