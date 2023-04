Zukunftsfähige Mobilität - nicht in Österreich

Weltweit - in europäischen Städten, aber etwa auch in Medellin/Kolumbien - erkennen Stadtregierungen, dass immer noch mehr Individualverkehr in diesen außer noch mehr Hitze (durch verbaute Böden), Lärm, Feinstaub, Verletzten, Toten nichts bringt.

Citymautlösungen, "Blocklösungen" (Verkehr außen herum, in den Straßen im Block Begegnungszone), Straßenbahnneubau, Öffi-/Radwegausbau, Bodenentsiegelung, Neuanlage naturnaher Grünflächen, Guerilla Gardening werden dort praktiziert.

Nicht so in Salzburg und Österreich, generell wo man unbeirrt an Bodenvernichtung und Milliardenprojekten wie der "U-Bahn" in Salzburg Stadt festhält, obwohl die vorhin genannten Lösungen bei Verwendung des selben Budgets der Allgemeinheit weit mehr zu Gute kommen würden. Schade, dass Gesellschaft und Konservative hier stets so zukunftsfeindlich sind.





Christian Mokri, 5110 Oberndorf