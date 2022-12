Sehr geehrter Herr Koller! Wenn Politiker aller Farben ihre Arbeit so sehen würden wie Sie in Ihrem Leitartikel vom 27. Dezember, "Appell an die Politik: Es geht auch anders", dann würden sich deren Aufgaben (wozu sie ja gewählt wurden) viel einfacher, besser, ohne Wadlbeisserei, zum Wohle unseres Landes erledigen lassen.







Horst Wizani, 5023 Salzburg