Zum Ausscheiden Deutschland aus der EM

Dem deutschen Fußballbundestrainer Löw ist das passiert, was vielen großen Sportlern schon passiert ist, nämlich nicht den zeitlich richtigen Abgang zu wählen.

Vielleicht wurde der deutsche Fußball überschätzt. Die Latte wurde sehr hoch gelegt. Die deutsche Bundesliga hat nicht mehr die Qualität, die sie einmal hatte. Die Champions- und Europaligafinalisten kommen aus England und Spanien.

Das immer wieder Anrennen auf das gegnerische Tor: Die Italiener gegen uns, die Engländer gegen die Deutschen, war erfolgreich und schön anzusehen.

Das Fußballspiel in Deutschland wird sich ändern müssen. Das Spielverhalten Österreichs war ja ähnlich, weil unsere Spieler in der deutschen Bundesliga spielen. So hat jede WM und EM Aspekte, die zur Weiterentwicklung führen.





Max Luger, 5020 Salzburg