Zum Dagegensein ist keine Zeit mehr

Wir sind entsetzt, dass ein so effektives Projekt wie von Herrn Resch in Niederalm an der Genehmigung zu scheitern droht. Dies ist absolut unverständlich! Wer sind die Expertinnen und Experten in den Bauämtern, wer die Bürgermeister und Gemeinderäte, in ihrer Funktion und Pflicht, Energiesicherheit gegenüber den Bürgern zu gewährleisten? Für Dagegen-Sein ist leider keine Zeit mehr. Jetzt heißt es, dazuzulernen. Wenn wir Klimaneutralität anstreben, müssen die Vorgaben der Regierung mit den Vorschriften des Bauamts übereinstimmen, um den maximalen Nutzen zu gewährleisten.

Die Klimafrage braucht jetzt Macher, Befürworter, nützliche Hinweise, Technologieoffenheit, Unterstützer und Aktivisten wie Herrn Resch. Danke an die SN für die regionale Präsenz. Sehr geehrter Herr Resch, bleiben Sie stark, Sie sind im Recht, da Klima ein reales Problem ist. Wir gehen für Sie und Ihr geniales PV-Anlageprojekt auf die Straße. Wir brauchen Menschen wie Sie. Danke.



Ursula Kupfer und Rudolf Mayer, 5322 Hof bei Salzburg