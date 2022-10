Zum Dialog der EU mit Russland und China

Die SN lieferten in der letzten Zeit viele interessante Kommentare zum Verhältnis der EU zu Russland und zur Volksrepulik China. Zu diesen Kommentaren möchte ich heute etwas ergänzen, was mir sehr wichtig erscheint: Es ist zwar richtig, dass die EU militärisch heute mehr aufrüsten muss. Doch trotz allem müssen wir immer wieder einen neuen Dialog suchen, und zwar nicht nur auf politischer und ökonomischer Ebene, sondern auch auf einer höheren kulturellen Ebene, zumindest mit der Volksrepublik China, wo ein konstruktiver Dialog heute noch eher möglich scheint als mit Russland. Es gibt verschiedene nationale Interessen und auch verschiedene ideologische Bestrebungen, die gewiss nicht nur militärisch befriedigt werden können. Zwar gab es in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Kriege, die am Ende zu einem neuen Frieden führten. Heute ist das aber viel problematischer, da Kriege zum Untergang der ganzen Menschheit führen können. Die Menschheit muss daher echt neue Formen des internationalen Zusammenlebens finden: Wir brauchen nicht nur eine stärkere ökologische Zusammenarbeit, sondern auch bessere interkulturelle Beziehungen, vor allem im Bereich der Philosophie und im Bereich der Künste, besonders im Bereich der Musik, die bekanntlich sehr friedensstiftend sein kann. Hierfür sollte vor allem die Volksrepublik China gewonnen werden, da China von seiner konfuzianischen Tradition und Kultur her für die Ideale der Harmonie und Musik eigentlich sehr prädestiniert ist. Dass China demokratieskeptisch ist, muss man auf Grund der großen Einwohnerzahl und bestimmter hierarchischer Traditionen ein wenig verstehen. Gewiss: Der zunehmende Nationalismus in China macht uns Angst. Aber China hat trotz allem ein großes humanistisches und philosophisches Potenzial, das durch einen verstärkten philosophischen Dialog nur genügend geweckt werden muss. Echte "Philosophie" hat ja schon von ihrem Namen her, als "Liebe zur Weisheit" im Sinn eines "Strebens nach Wahrhaftigkeit und Ganzheitlichkeit", ein Streben nach Harmonie, Synthese und Einheit. Übrigens sollten wir nicht vergessen, dass die kommunistische Ideologie Chinas, die uns teils unheimlich und fremdartig erscheint, eigentlich einer europäischen Tradition und Philosophie entsprungen ist, nämlich dem christlichen Wertsystem und der Ideologie des deutschen Philosophen Karl Marx. Diese Wertsysteme müssen nur philosophisch weiterentwickelt und ergänzt werden, beispielsweise durch einen stärkeren kulturellen Dialog Europas mit China.







Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen