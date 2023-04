Zum Erfolg der KPÖ

Der Nationalsozialismus hat in Deutschland zwölf Jahre gedauert und sich nicht über die ganze Welt ausgebreitet. Sicher auch dank der Wachsamkeit. Gott sei Dank!

Der Kommunismus in der Sowjetunion hat 70 Jahre gedauert und hat sich in der Welt ausgebreitet. Siehe China, DDR, Nordkorea etc. Wo immer der Kommunismus regiert entsteht in kurzer Zeit eine brutale Diktatur, die unendlich viel Leid verursacht.

Wieso fehlt hier jede Wachsamkeit? Ich möchte Herrn Kay Michael Dankl das Buch: "Rassen-Klassen-Massenmord" von Clemens Hutter als Lektüre empfehlen, in dem die Verbrechen der Nazis aber auch die der Kommunisten aufgelistet werden. An Brutalität steht keiner dem anderen nach. Sein wir wachsam!





Traudl Sailer, 5061 Elsbethen