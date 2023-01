Zum Fette-Katzen-Tag: Manager haben Jahreslohn schon verdient

Ihr kleiner Beitrag zum Thema "Fette Katzen" (SN, 7. 1.) gibt mir zu denken.

Folgendes geht mir durch den Kopf: Ich glaube nicht, dass Manager in fünf Tagen so viel verdienen, wie ein "Durchschnittsarbeiter" in einem Jahr. Sie kassieren nur so viel. Verdienst ist für mich an Leistung als Gegenwert gekoppelt. Der Lohn ist der Betrag, mit dem diese Leistung abgegolten wird. Verdient wird dieses Geld vom Großteil der "durchschnittlichen" Arbeiter/-innen im Betrieb. Wird einem Teil der Mitbarteiter/-innen ein Teil ihres gerechten Lohnes vorenthalten? Sind viele der Manager unserer Großbetriebe einfach nur gierig? Bekommen die so viel bezahlt, weil es üblich ist? Ist es deswegen auch richtig? Haben soziale Unruhen nicht auch in solch fragwürdigen Praktiken ihre Ursache? Geht die Einkommensschere zu den niedrigst bezahlten Diensten doch immer noch weiter auseinander?

Es ist höchste Zeit, dass wir (Gesellschaft und Politik) darüber nachdenken, wohin uns dieses System auf lange Sicht führen wird.

Groß-Kassierer werden aus allen Richtungen "hofiert" (Geldadel ist angesehen und begehrt). Viele von ihnen müssen Verantwortung übernehmen und manch einer verkauft sein Privatleben gleich mit.

Wenn was schief geht, wird uns in den Medien präsentiert, wie sich manche abputzen und nicht zu ihrer Verantwortung stehen. (Das Geld mit dem ihnen diese Verantwortung abgegolten wurde, wollen sie natürlich behalten.)

Verstehen sie mich nicht falsch, ich könnte und möchte kein Manager sein. Meine Bedenken gehen dahin, dass die Erträge zu ungleich verteilt werden und damit in manchen Betrieben die Wertschätzung der Mitarbeiter zwar verbal aber nicht finanziell entsprechend verteilt werden.

Vielleicht sollen wir wirklich darüber nachdenken, ob es Grenzen geben soll, in welchem Verhältnis das Einkommen zwischen Manager und Hilfskraft, innerhalb einer Firma, sich bewegen soll.





Anton Putz, 5203 Köstendorf