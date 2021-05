Zum Klimaretten fehlt der Mut

Vor kurzem schrieb eine SN-Leserin zum Thema "Den Verkehr ganz neu denken - Verlegung des Salzburger Flughafens nach Linz". Ein auf den ersten Blick unrealistischer, aber visionärer Vorschlag. Wenn man jedoch ernsthaft über unser Klima nachdenkt und realistisch in die Zukunft blickt, dann sind genau solch visionäre, mutige Vorschläge dringend gefragt. Ein so kleines Land wie Österreich braucht sicher nicht sechs internationale Flughäfen. Mit den gesteckten Klimazielen wird sich das auch nicht vereinbaren lassen, selbst wenn das Fliegen nur ein Stück vom "Klimakuchen" ausmacht. Doch Flug- wie auch Schiffsverkehr bleiben als beachtliche Luftverschmutzer nach wie vor von der Mineralölsteuer befreit, während die Politik mutlos überlegt, einmal mehr den gemeinen Autofahrer zu schröpfen. Das ist der falsche Weg.

Das Reisen in der Luft hat bereits tiefe Einschnitte erfahren. Die Pandemie zeigt aber auch, dass viele Geschäftsflüge gar nicht mehr notwendig sind. Selbst manch Politiker hat erkannt, dass sich klimaschonende Alternativen im eigenen Büro auftun. Ein ebenso falscher Weg ist es, unzählige Milliarden in marode Airlines zu stecken und gleichzeitig europaweit Billigtickets anzubieten. Als vorausdenkender Bürger, der achtsam seinen kleinen Teil zum Klima beiträgt und viele Wege mit dem Rad zurücklegt, Öffis sowie alternative Energien nutzt, kommt man sich da ziemlich gepflanzt vor. Mehr Mut ist jetzt dringend gefragt. Denn mit Wattestäbchen verbieten und bei Freitagsspaziergängen Täfelchen in die Luft halten werden wir das Klima auf unserem Planeten sicher nicht retten.







Christian Leimer, 5071 Wals-Siezenheim