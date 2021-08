Zum Kreisverkehr beim RK-Parkplatz

Man schafft eine Alibi-Ruhezone in einer "gelben" Asphaltwüste und stellt Bänke auf, damit ich den Durchzugsverkehr von Mülln in die Altstadt und retour beobachten kann! Anstelle der großen gelben Asphaltflächen, unterbrochen von ein paar Grünflecken, hätte man eine ordentliche Einreihespur für den Parkplatz machen können und die Grünfläche wäre mindestens so groß geblieben wie derzeit.

Die Verkehrsfläche mit einer Buschreihe von der Grünzone getrennt und die Ausrichtung der Bänke Richtung Salzach, damit das Auge einen grünen Anblick hat!

Aber das ist von Verkehrsplanern und Politikern in Salzburg, welche es nicht mal schaffen, den Shuttlebus für Tagesgäste vom Messezentrum ordentlich zu bewerben, offensichtlich zu viel verlangt!



Josef Deiser, 5020 Salzburg