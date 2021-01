Sehr geehrter Herr Resch! Ich habe Ihren Leitartikel mit großem Interesse gelesen und bin nun tief betroffen. Was für ein Bild haben Sie nur von den Österreicherinnen und Österreichern, die ein kritische Haltung zu den staatlichen Maßnahmen einnehmen? Aus Ihrer Sicht sind das alles unbelehrbare Egozentriker, die eine Seite Nachhilfeunterricht in staatsbürgerlichen Selbstverständlichkeiten benötigen. So, als ob sie nicht selbst wüssten, dass jeder Staatsbürger auch Pflichten hat.

Dr. Georg Koch, 5020 Salzburg