Zum Leserbrief "Bedingungen und Qualität verbessern"

Ich lese täglich in der SN beigelegten Lokalteil. Meine stets positiven, in Salzburg verbrachten Urlaubszeiten verbinden mich mit diesem Bundesland.

Der Leserinnenbrief von Kollegin Margreth Oberkofler (SN, 4. 2. 2023) hat mir bewusst gemacht, dass Politik egal welcher Farbe keine Unterscheidung im Bereich der Elementarpädagogik kennt. Ich habe 42 Jahre in diesem Segment gearbeitet und mir den Mund fusselig geredet, dass es in den Kindergärten schon sehr lange nicht mehr stimmig ist zwischen: was ist der eigentliche Aufgabenbereich des pädagogischen Personals und was wird tatsächlich an Leistungen abgegolten. Wir sind nicht lieb, verständnisvoll und toll, weil wir das alles schaffen.

Wir sind ausgebildete Expertinnen im Bereich der Kleinkindpädagogik.

Wir sind berufstätige, meistens Frauen, welche ein Recht auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Egal ob in Salzburg oder Wien.

Meiner Erfahrung nach wird, um den politisch erzeugten Mangel an pädagogischen Personal, kommen: stark gekürzte Ausbildung. Schnelle Übergangslösungen, damit den Eltern "das Beste für ihr Kind" vorgegaukelt wird. Doch die wahre Qualität erschließt sich nicht in punktuellen Wahrnehmungen. Die Qualität zeigt sich in unserer Gesellschaft.

Und weder der Staat, noch die Bundesländer übernehmen dafür eine bewusste, vorausdenkende Verantwortung. Respekt vor all jenen Menschen in diesem Bildungsbereich. Ich weiß, was sie leisten und ertragen.







Astrid Konzett, 1210 Wien