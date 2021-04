Zum Rücktritt Anschobers: Keine leichte Aufgabe

Mit großem Interesse, aber auch mit Fassungslosigkeit, habe ich die Pressekonferenz zum Rücktritt von unserem Gesundheitsminister Rudolf Anschober verfolgt.

Es ist unglaublich, dass in unserem Land ein Mensch, der sein Bestes für die Allgemeinheit gibt, Morddrohungen erhält! Niemand kann etwas für diese Pandemie und auch wenn man mit den Maßnahmen der Regierung nicht zufrieden ist, ist es nicht in Ordnung, Hass-Mails oder Ähnliches zu schreiben. Ich bin sicher, die Minister sind für konstruktive Kritik offen, aber so etwas geht zu weit!

Niemand von uns kann sich auch nur ansatzweise vorstellen, wie es ist, die Verantwortung für beinahe neun Millionen Menschen zu tragen. Die Entscheidungen für ein ganzes Land zu treffen und dabei auch noch unter großem Druck zu stehen, ist unglaublich schwierig. Das erfordert viel Wissen, Erfahrung und Professionalität. Und das bringt Rudolf Anschober definitiv mit. Doch eine solche Belastung und Überarbeitung sind für jeden Menschen zu viel.

Ich kann seinen Rücktritt daher gut verstehen und wünsche Rudolf Anschober viel Erholung und alles Gute.





Elisa Wimmer, 12 Jahre, 5102 Anthering