Zum Schutz der Bevölkerung

Der Schutz der Bevölkerung in einem bewaffneten Konflikt ist das oberste Gebot des österreichischen Bundesheeres. In beiden derzeit tobenden Kriegen werden die meisten zivilen Opfer durch Luftangriffe getötet. Gegenwärtig wären wir möglichen Luftangriffen wehrlos ausgesetzt und deshalb ist eine Stärkung der bodengebundenen Luftverteidigung notwendig. Eine effektive Flugabwehr erst bei akuter Bedrohung aufzubauen, ist nicht möglich.

Mit den zugesicherten Ressourcen ist das Schließen der Fähigkeitslücken für den kurzen und mittleren Einsatzbereich der bodengebundenen Flugabwehr gewährleistet. Es ist eine entsprechende Infrastruktur notwendig, die erst geschaffen werden muss. Für die neuen Waffensysteme benötigt die künftige Luftabwehrtruppe auch Bedienungspersonal und Techniker, die in den nächsten Jahren rekrutiert und ausgebildet werden müssen. Eine große Herausforderung wartet somit auf das Bundesheer.

Sky Shield bietet jetzt eine günstige Gelegenheit für Österreich im Rahmen der EU, die Fähigkeiten auch von weitreichenden Raketenabwehrsystemen zu nutzen. Es ist legitim, über eigene weitreichende Systeme für Österreich laut nachzudenken, aber der Ankauf eines Raketenabwehrsystems Arrow 3 erscheint mir utopisch.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels