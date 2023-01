Zum Skifahren mit den Öffis

Wir fahren seit Jahren mit Bahn und Bus zum Skifahren. Die Talstationen der Skigebiete sind meist problemlos erreichbar. Anspruchsvoller kann es sein, die Ausgangspunkte von Skitouren zu erreichen. Aber auch da gibt es gute Möglichkeiten. Ein ideales Angebot schafft das W3 Shuttle, welches bei Bestellung eine Stunde vorher zu fixen Zeiten von den Bahnstationen Werfen, Pfarrwerfen und Bischofshofen abholt. Man kommt ohne Auto zu den beliebten Startpunkten wie in die Wengerau oder auf die Dielalm. Auch Bad Gastein bietet einige gute Möglichkeiten. Per Bus kommt man ab dem Bahnhof zum Ausgangspunkt für die Graukogeltour oder mit dem Skibus sogar mautfrei auf das Nassfeld. Vom Bahnhof Mallnitz kommt man leicht auf die Häusleralm. Auch die Kesselspitze von Obertauern aus ist gut erreichbar. Oder die Südwiener Hütte. Vom Bahnhof Radstadt fahren die Busse. Auch für die beliebte Rossfeld- oder Zinkentour braucht man kein Auto. Der Bus vom Bahnhof Hallein fährt im Stundentakt.

Wenn man für die Reise mehr Gepäck dabei hat, als man auf die Tour mitnehmen will, ist man auf Schließfächer angewiesen. Diese gab es am Bahnhof Bad Gastein - sie wurden allerdings entfernt. Man kann aber die Schließfächer bei der Stubnerkogelbahn Talstation nutzen. Oft konnten wir auch bei einem Bahnhofsbuffet, bei einem freundlichen Wirt oder in Einzelfällen bei einem hilfsbereiten Fahrdienstleiter/bei einer Fahrdienstleiterin etwas hinterlegen. Dies ist allerdings inoffiziell und nicht vorgesehen. Denn beim Anstieg Gewicht zu sparen, das wird mit zunehmendem Alter wichtiger.

Jedenfalls lässt sich die im Verhältnis zum eigenen Pkw vielleicht längere Gesamtreisezeit zum Lesen, Schlafen oder Jausnen nutzen. Und auch das Parken mit allen Nebenwirkungen ist kein Thema.



Mag. Josef Kogler, 5020 Salzburg