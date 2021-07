Zum Stromverbrauch

Seit langem wird von der "Energiewende" gesprochen. Die konkreten Maßnahmen beziehen sich aber meistens nur auf die elektrische Energie. Am gesamten Energieumsatz ist die elektrische Energie mit ca. 20 Prozent beteiligt. Über die restliche "Kleinigkeit" von 80 Prozent wird großzügig geschwiegen. Als Elektrotechniker fühle ich mich zwar geschmeichelt wenn der Strom so einen hohen Stellenwert genießt, aber die Politik-Schaffenden sollen uns endlich erklären, was mit diesem "unerheblichen Rest" von 80 Prozent geplant ist!





DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz