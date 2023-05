Zum Text der Landeshymne im geschichtlichen Kontext

Werter Herr Waldner,

Ich habe Ihren Leserbrief vom 10. 5. 2023 mit Interesse gelesen ("Änderung der Landeshymne"), möchte aber dazu zwei Anmerkungen machen.

Zum einen steht es mir eigentlich nicht zu, als Nicht-Österreicher darüber zu diskutieren und halte mich zurück.

Zum anderen stört mich allerdings Ihr Satz: "Vorgänge in der Geschichte sind immer mit den Maßstäben von damals zu bewerten, das sollte Allgemeinwissen sein!"

Ich fühlte mich da an eine Rechtfertigung des ehemaligen NS-Marinerichters und späteren Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg erinnert, der kurz vor Kriegsende 1945 noch Todesurteile gegen junge Matrosen verhängte, die auch vollstreckt wurden. Der 1978 sagte: "Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein".

Würde man alles nach "damaligen Maßstäben" beurteilen, würde man sich jeglicher Aufarbeitung von historischen Untaten entziehen.

Ich nehme nun ein extremes Beispiel heran. Hexenprozesse und Hexenverbrennungen waren zu damaliger Zeit üblich und "rechtens" Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass man dies zum heutigen Zeitpunkt weder gutheißen noch relativieren kann. Das war einfach grausam und höchst menschenverachtend. Und bestimmte Texte von schon verstorbenen Dichtern sind ebenfalls menschenverachtend. Und man sollte dann die zur aktuellen Zeit richtigen Konsequenzen ziehen.

Dass sich so etwas immer historisch ändert, das steht außer Frage. Und da Sie die momentane Genderei und die Anglizismen ansprechen: auch da wissen wir nicht, ob in 50 oder 100 Jahren dies in einem kompletten anderen Licht gesehen wird; und man sollte dann den nachfolgenden Generationen die Freiheit geben, da adäquat zu handeln und sich nicht auf die - aus der Sicht von 2100 oder 2200 - "damaligen Maßstäben" berufen, um eine Änderung von Anglizismen vorzunehmen.

Kurt F. Fuchs, 5020 Salzburg