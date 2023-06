Zum Thema Demokratie

Als SN-Leserin komme ich zu der Meinung, dass zur Demokratie die Anerkennung und Akzeptanz der autokratischen Weltanschauung gehört. Es erinnert mich an frühere Glaubenskriege, bei dem jeder den Wahrheitsanspruch erhebt. Was ist die Wahrheit? Ost-West ist wie vieles in der Welt gegenpolig. Sollen die anderen Autokraten sind, wir sind Liberale. Was den Weltmachtanspruch betrifft, wird er bei globalen Herausforderungen wie Klimawandel, der durch Menschen verursacht wird, ad absurdum geführt, weil es jeden an den Kragen geht. Ich glaube an die Utopie, dass so eine globale Herausforderung dereinst die Welt vereint.

Margarethe Göllner, 5020 Salzburg