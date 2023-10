Zum Thema Inflationstreiber

Man braucht eigentlich nur ein wenig Geduld, um auch die guten Nachrichten gedruckt zu bekommen. Jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß, die Haupttreiber der Inflation sind die Gastronomie und die Hotellerie,

nicht die Wohnungsmieten, Energiekosten oder gar die Lohnkosten. Das muss doch eine gute Nachricht sein für die soziale Unterschicht, die sich einen Gasthausbesuch ohnehin nicht mehr leisten konnte. Dabei ist es unerheblich, wie diese Preissteigerung zustande kommt. Da ist vielleicht wichtiger zu klären, wie viel ein Unternehmer und dessen Familie überhaupt verdienen dürfen, so viel wie eine Lehrkraft, ein Bauarbeiter oder gar ein IT-Spezialist?

Denn meist sind es die Familien in unserem Land, die die Gastronomiebetriebe aufrechterhalten und die Gastfreundschaft mit einer nahezu uneingeschränkten Anwesenheit von sieben Tagen in der Woche bieten, die unsere Gäste aus dem In- und Ausland zu schätzen wissen.

Sicher vergisst man dabei gern auch mal, dass der Tourismus ganze Regionen wirtschaftlich am Leben erhält. Das erscheint in diesem Zusammenhang wohl unerheblich, man hat wieder einen Schuldigen gesucht und jetzt eben diesen gefunden. Da sollte es doch möglich sein, hierfür eine Förderung zu finden, etwa für alle einen finanziellen Zuschuss für einen monatlichen Gasthausbesuch oder ein Mal im Jahr einen Zuschuss für einen Kurzurlaub in Österreich.

Der Kreativität, Förderungen zu erfinden, sind in diesem Land ja keine Grenzen gesetzt. Vielleicht noch eine Frage zur Inflation am Schluss: Welches Spiel der Gewerkschaften ist es eigentlich, dass man die letztjährigen Lohnsteigerungen

in die Inflation hineinrechnet, um sie dann bei den Lohnverhandlungen wieder auszugleichen? Vielleicht ist es der Beginn für ein Umdenken, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass Dienstleistungen, hinter denen noch Menschen stehen bzw. die von Menschen ausgeführt werden, teuer geworden sind, und dass wir uns darüber freuen, dass es sie überhaupt noch gibt, sei es im Gasthaus, im Hotel oder auf der Almhütte.

Rupert Kendler, Gastwirt i. R., 5330 Fuschl am See