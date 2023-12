PISA-Studie: Österreich kann sich sehen lassen

Und wieder ist dem Ergebnis der PISA-Studie zu entnehmen, dass Österreich wieder nicht auf dem ersten Platz gelandet ist. Nun liegt es in der Natur eines Wettbewerbes, dass nicht alle Teilnehmer auf Platz eins landen können. Platz fünf bis acht ist ja auch nicht schlecht.

Daraus nun unseren jungen Menschen vorzuwerfen, sie seien "faul und desinteressiert", ist wohl der falsche Weg. Wenn wir uns etwa Südkorea als "Vorbild" nehmen, muss man sehen, dass in Südkorea die Kinder teilweise bis abends zehn Uhr lernen müssen und todmüde ins Bett gehen - und morgens ab fünf oder sechs Uhr (noch vor dem regulären Schulbeginn) weiter an ihrer "Optimierung" arbeiten müssen. Natürlich sind die Koreaner - was Technologie angeht - sehr erfolgreich. Aber um den Preis von Kindern und Jugendlichen, die zum Lachen zu müde sind.

Österreich hat in allen Zeiten hervorragende Persönlichkeiten in Physik, Biologie, Medizin, Psychologie, Wirtschaft, Musik, Literatur und Sport hervorgebracht. Und so ist es heute auch noch.

Wir haben in der Gegenwart hervorragende junge Talente in Form von Start-up-Gründern, Managerinnen, Musikern, Schauspielerinnen, Literaten und so weiter. Aber auch unsere "normalen" Facharbeiterinnen, Ingenieure, Angestellte in der Wirtschaft oder öffentlichen Verwaltung - und auch jede "Hilfsarbeiterin" und jeder "Hilfsarbeiter" - leisten jeden Tag gute und qualifizierte Arbeit, die uns unseren Wohlstand sichert. Freuen wir uns an dieser Leistung, die auch einem guten Schulsystem und engagierten Lehrkräften zu verdanken ist, auch wenn immer anderes behauptet wird.

Und - last not least - Lernen ist eine lebenslange Aufgabe. So mancher Schüler - dessen "Leistungen" in der Schule unter seinem Potenzial lagen oder liegen - erkennt erst später im Studium oder Beruf, wie interessant und erkenntnisreich etwas sein kann, wenn es die konkrete Aufgabe erfordert. Das gilt natürlich auch für alle Schülerinnen!



Jürgen Reinke, 5760 Saalfelden