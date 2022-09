Zum Thema "Sparen"

Es ist doch irgendwie seltsam, dass großartig von SPAREN gesprochen wird und das nach der Veranstaltung "Klangwolke" in Linz. Ich will gar nicht wissen, wieviel Strom da verschwendet wurde. Natürlich sparen wir, können wir sparen: Nur eine Flugreise pro Jahr, wenn überhaupt, Beleuchtung von Gebäuden etc. ab 21 Uhr aus, Geschäfte nur in der Betriebszeit beleuchtet, keine Veranstaltungen bei Flutlicht, kein Streamen von Filmen, keine Musik downloaden, Fernsehen minimieren - Programm ist ohnedies unbrauchbar, Theater, Konzerte und Kinos im Eingangsbereich nur mit Notstrom, keine speziellen Scheinwerfer in Discos etc. Die Reihe könnte noch lange fortgesetzt werden, aber eines muss noch erwähnt werden, die Beendigung der Förderung beim Kauf von Elektroautos aus Steuergeldern. Das geht gar nicht!! Wir haben andere Sorgen und das massiv. Herr Schellhorn baut "Mist", Frau Gewessler versteht ihr Geschäft nicht. Brauchen wir die GRÜNEN überhaupt noch? Oder ist aus dem Grün schon verschimmeltes Laub geworden?





Mag. DDr. Gabriele Parizek, 1230 Wien