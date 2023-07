Zum Thema Wolf und Bär

Offensichtlich gibt es Menschen, die das gesamte Bergland und wohl auch Alpenvorland der Natur zurückgeben wollen; es ist ein Weg, aber dann vergessen wir bitte die Almenlandschaft, die Wandergebiete und die Tierhaltung auf den Almen. Warum? Nun, ich habe es nicht mehr gelernt, mit Bär und Wolf in freier Wildbahn umzugehen. Und ich kann auf eine Begegnung verzichten! Worauf ich nicht verzichten will, ist klar: Auf unsere herrlichen Wandergebiete mit Weiden für Kühe, Schafe, Ziegen und Pferde. Und ich gönne es jedem Bauern, dass er für seine Arbeit was bekommt und vor allem seine Tiere vor Bär und Wolf geschützt werden. Und Bär und Wolf lassen es sich eben nicht sagen, welche Gebiete sie nutzen und welche sie verschonen sollen; und es geht eben nicht, dass ein Wolf einfach Schaf um Schaf tötet, wiewohl er diese Menge gar nicht fressen kann. Liebe Politik und Jägerschaft, schützt die Menschen und die Wander- wie Almgebiete, danke dafür!





Günter Österer, 5020 Salzburg