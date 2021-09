Zum Tod von Dr. Casper Einem

Zum Tod des früheren Innenministers Dr. Caspar Einem erinnere ich mich als ehemaliger Vorstand des Sicherheitsbüros an seinen Besuch in unserem Haus, wonach nach einem Gespräch mit ihm er große Erwartungen an eine Reform der Kriminalpolizei hegte. Ich versuchte seinen Erwartungen zu entsprechen, aber damals war die Bereitschaft der sozialdemokratisch dominierten Personalvertretung nicht all zu groß, diesen Erwartungen zu entsprechen.

Das was Caspar Einem damals bereits vornehmen wollte, gelang dann dem Innenminister Dr. Ernst Strasser mit ungeheurer "Brutalität", ohne jegliche Rücksichtnahme auf Gewerkschaft oder Sinnhaftigkeit.

Mag. Maximilian Edelbacher, 1190 Wien