Zum Tod von Frau Dr. Kellermayer

Nach der Teilnahme an der Veranstaltung in Salzburg anlässlich des Todes von Frau Dr. Kellermayer blieb ich traurig und wütend zurück. Ein Mensch wurde von einem rechten Mob, der getarnt als Impfgegner auftritt in den Tod getrieben, geschützt von einem Teil der Polizei, die solche Menschen auf ihren "friedlichen Sonntagsmärschen" begleiten. Als ich ein Kind war, hieß ein Polizist auch Schutzmann. Er stand auf einem kleinen Podest und wedelte mit seinen Armen, damit die Autos nicht zusammen stießen und regelte den Verkehr. Als es noch keine Zebrastreifen gab, leitete er alte Leute und Kinder sicher über die Straße. Freunde und Helfer, so habe ich immer Polizisten erlebt. In Oberösterreich wurde eine Frau an Leib und Leben bedroht, die ihren Beruf ernst nahm, die kranke Menschen betreute, die von ihrem Beruf und seiner Ethik überzeugt war. Es geht hier nicht darum, ob man die medizinischen Maßnahmen richtig, oder falsch findet. Das soll und kann jeder entscheiden. Es ging in der ganzen sogenannten Pandemiebekämpfung so viel schief. Das ist eine Tatsache. Es ist aber auch eine Tatsache, dass der rechte Mob den Ärger der Bevölkerung zu nutzen wusste und sich ein Opfer auswählte, um sein Mütchen zu kühlen. Eine junge Frau ist tot. Sie wurde von Polizisten nicht ernst genommen, verspottet und im Stich gelassen. Auch die Ärztekammer hat ihr Mitglied nicht in Schutz genommen. Es ist mir klar, dass nicht alle Polizisten so sind. Viele nehmen ihre Verantwortung und Aufgabe ernst. Aber gerade in Oberösterreich wird die Gruppe der rechten Freunde größer und größer. Die Zeit der Beobachtung ist vorbei, es muss etwas geschehen, damit sich nicht mehr Zeiten wiederholen, die an Dollfuß erinnern. Ein Sprichwort sagt: der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.





Gabriele Waach, 5020 Salzburg