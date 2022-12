Zum Tod von Maxi Jazz

Im Grunde relativ unbedeutende persönliche Erlebnisse bleiben einem manchmal mehr im Gedächtnis haften als weltumspannende Ereignisse. Es dürfte mehr als 25 Jahre her sein, als ich eines Nachts, weil ich nicht schlafen konnte, aufstand um im Wohnzimmer ein wenig Musik eines SWR-Radio-Kultsenders zu hören. Ich traute meinen Ohren nicht angesichts dessen, was ich da zum ersten Mal hörte: Insomnia von Faithless. "I cant get no sleep". Bis heute hat dieser Song, wie auch andere Hits der Band wie allen voran "God is a DJ", für mich nichts an Faszination eingebüßt.

Als ich heute morgen, dem ersten Weihnachtsfeiertag, aufstand und das Radio einschaltete, traute ich meinen Ohren ebenfalls nicht. Maxi Jazz, der Frontmann von Faithless, nicht viel älter als ich, ist in der Nacht auf den Heiligabend in seinem Haus friedlich eingeschlafen. Faithless gelten als Pioniere der Dance-Musik. Eigentlich bin ich nicht unbedingt ein Anhänger dieser Musikrichtung, sondern eher auf Rock und Pop fixiert. Doch Faithless bilden eine Ausnahme. Auch deshalb, weil die Bandmitglieder auch gesellschaftspolitisch etwas zu sagen haben. Das durfte ich zu Beginn der Bandkarriere in den 1990er-Jahren bei einem beeindruckenden Interview mitverfolgen. Gute Musik und Musiker mit Ausstrahlung und Charakter: Für mich eine unschlagbare Mischung. Die Live-Auftritte von Faithless sind legendär.

Frontfrau Sister Bliss mit ihren unverwechselbaren Akkorden am Keyboard, mit denen sie ganze Konzerthallen in Ekstase versetzen konnte, sowie der auf der Bühne sehr präsente Maxi Jazz waren die Gesichter von Faithless. Er gab der Musik von Faithless die richtige Bedeutung und Botschaft. Nun schläft auch er, wie so viele andere meiner musikalischen Helden, die in den vergangenen Jahren verstorben sind, für immer. "God hat nun einen weiteren fantastischen DJ an seiner Seite".





Alfred Kastner, 92637 Weiden