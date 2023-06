Zum Versiegeln des Bodens

Die beiden Regierungsparteien haben in der jetzigen Verfassung weder das Können noch Interesse, dieses Problem zu lösen. Es sind kaum Lorbeeren zu ernten. Um den Flächenfraß wirksam zu bekämpfen, braucht es Hausverstand, Managerqualitäten, Visionen, Stehvermögen, starken Willen und vor allem die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Diese Fähigkeiten sehe ich derzeit nicht. Diese Regierung kann ja nicht einmal die dauerhafte Langzeitarbeitslosigkeit einbremsen. Was die Regierung kann, ist diese Langzeitarbeitslosigkeit zu erhalten. Mit AMS-Geld und geringfügiger Beschäftigung erzielen viele Arbeitslose das Einkommen, für das sie 38,5 Wochenstunden arbeiten müssten. Also lieber nicht arbeiten. Derzeit gibt es viel zu viele Langzeitarbeitslose! Ewig grüßt das Murmeltier! Wie macht das bloß die Schweiz?







Reinhard Steindl, 5164 Seeham