Zum Volksbegehren gegen Korruption

Ein Volksbegehren zur Korruptionsbekämpfung anzuzetteln, ohne die wichtigsten Maßnahmen zu deren Bekämpfung zu nennen, ist in meinen Augen bestenfalls die Verlagerung dieser häufigen "Politikereigenschaft" von hier nach dort; so ausgedrückt, um "links" und "rechts" nicht nennen zu müssen. Solange keine neuen demokratiepolitischen Ansätze gesucht und vollzogen werden - was Politiker jeder Farbschattierung mit aller Macht bekämpfen würden und werden, weil sie deren Machtgeilheit massiv beschneidet -, müssen wir mit dieser Politikerkrankheit leben. Ein Volk, das über Maßen von Freunderlwirtschaft und Vitamin-B-Genuss lebt - das beginnt bei Parteizugehörigkeit, geht über Parteivorfeldorganisationen und politisch gefärbte Sport- und Autofahrerverbände und, und, und ... -, sollte das Wort Korruptionsbekämpfung erst gar nicht in den Mund nehmen dürfen.

Franz Berger, 5760 Saalfelden