Zum Vormarsch der FPÖ

Bundesland vier: FPÖ auch in der Salzburger Landesregierung. Wir hören und staunen: Inhaltlich keine Unterschiede zur ÖVP. Problematisch nur die Tonalität und der Stil - und Kickl. Aber der wird ja nicht Landesrat. Und der Wählerwille! Politische Kommentator/-innen analysieren parteipolitische Machtspielchen und Strategien.

Klingt alles verdammt harmlos. Ist es aber nicht. In Wirklichkeit handelt es sich bei der FPÖ um eine strammrechte, ideologisch konsequente Partei, die gegen sogenannte "Ausländer" hetzt, zentrale Themen wie Klimaschutz, Menschenrechte, soziale Sicherheit ignoriert und in rechten demokratiefeindlichen Milieus zu Hause ist. Vertreter/-innen der FPÖ äußern sich ganz offen und immer wieder. Jeder und jede kann hören und sehen, wofür die Partei steht. Menschenrechte, Klimaschutz, Demokratie sind es jedenfalls nicht. Haimbuchner will keine Asylwerber mehr in Österreich sehen, Kickl "Volkskanzler" werden. Svazek kann und will kein Klima retten, Landbauer will Kindern in den Pausen ihre Erstsprache verbieten. Dass Landeshauptmann Haslauer immer wieder die inhaltliche Übereinstimmung mit der FPÖ betont, während es mit den Grünen unüberwindliche inhaltliche Gegensätze gibt, ist eine schockierende Selbstoffenbarung und verharmlost eine Partei, die gegen - wie ich dachte - "unsere Werte" massiv verstößt. Das macht Positionen salonfähig, die brandgefährlich sind. So wird dem Vormarsch der Blauen der Durchmarsch folgen.





Adelheid Schreilechner, 5400 Hallein