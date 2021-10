Zum Wahlsieg von Elke Kahr

Täglich werden wir mit schlechten Nachrichten geradezu überflutet und meist handelt es sich dabei um politisches Fehlverhalten und Versagen. Pessimismus und Zukunftsängste werden häufig vermittelt, Journalisten tun leider oft das ihrige dazu. Angewidert wenden sich viele Menschen überhaupt von der Politik ab oder aus tiefer Enttäuschung destruktiven Wegen zu. Und dann kommt Elke Kahr! Wie wohltuend in der politischen Landschaft, ja eine Lichtgestalt inmitten vieler aalglatter, egozentrischer, gieriger und abgebrühter Gestalten. Sie braucht keinen Unsinn wie Spindoktoren und Schulungen, in denen man lernt, keine Fragen wirklich zu beantworten. Sie verkauft keinen Wähler für dumm, sie ist absolut authentisch, ehrlich, warmherzig, bescheiden und dadurch absolut glaubwürdig. Sie mag die Menschen. Man fühlt sich so wohltuend an die jugendlichen Ideale erinnert, die man in der Kälte der neoliberalen Zeit schon fast für unerreichbar hielt. Sie gibt wieder Hoffnung, dass es doch möglich ist, eine bessere Welt zu erreichen und zwar durch beharrliches Vorleben des Guten. Freilich, der bequemste Weg ist das nicht. Aber jeder, der sich daran ein Beispiel nimmt, in der Politik und überhaupt im Leben, trägt dazu bei, die Welt zu einem wohnlicheren Ort zu machen.

Dr. Elfriede Winkler, 5020 Salzburg