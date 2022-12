Zum Weihnachtsfrieden

Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklung Europas der vergangenen 500 Jahren ist gekennzeichnet von Kriegen und der damit verbundenen Veränderungen. Gerade das zwanzigste Jahrhundert mit zwei Weltkriegen hat uns dies sehr deutlich aufgezeigt. War es nach dem ersten Weltkrieg vor allem die Teilung Tirols das Österreich besonders betroffen hat, so war es nach dem zweiten Weltkrieg die Erweiterung des Staatsgebietes von Russland und der damit verbundenen Verschiebungen der Staatsgrenzen in Richtung Europa. Der Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer waren die Ergebnisse dieser Grenzverschiebungen gegenüber den Nachbarstaaten. Es dauerte mehr als dreißig Jahre, bis diese baulichen Maßnahmen, die zur Teilung Europas geführt haben, wieder beseitigt wurden. Und jetzt, dreißig Jahre später, wo sich der Großteil der Staaten Europas in der EU zusammengeschlossen haben, wird der Ruf nach der Errichtung von Zäunen und Mauern in Europa nicht nur lauter, sondern wurde bereits realisiert. Statt der Errichtung solcher Anlagen wäre es sinnvoller, diese Millionen Euro in den wirtschaftlichen Aufbau dieser Länder zu investieren, damit diese Flüchtlinge ihre Heimatländer nicht verlassen. Die derzeitige Situation in Europa, ja weltweit, ist von vielen Problemen gekennzeichnet. War es in den vergangenen zwei Jahren vor allem die Corona Pandemie die den Großteil des öffentlichen Lebens lahmgelegt hat, so ist es jetzt der Krieg in der Ukraine, die sprunghaft angestiegen Energie und Lebenshaltungskosten und die Fragen der Umweltzerstörung, die den Menschen große Sorgen bereiten. Immer lauter wird der Ruf nach gemeinsamen Lösungen in der EU.





Johann Kothmayr, 4816 Gschwandt