Zur Abschaffung der Aktiensteuer

Als Regionalbank haben wir das Ohr nahe am Markt! - Wirtschaftsnachrichten der SN 31.01.22 - mit Oberbank-Chef Franz Gasselsberger. Diese Feststellungen kann man als ehemaliger Banker nicht unterschreiben, denn da hat die Oberbank aktuell wahrscheinlich das falsche Ohr am Markt. Die Abschaffung der Aktiensteuer ist aus

der Sicht des Sparers vollinhaltlich abzulehnen. Die Sparbuchsparer, ohne dafür unumgängliches Basiswissen in den Aktienmarkt zu schicken, ist wohl ein "Schuss ins Knie" und entbehrt zudem jeglicher Anlagestrategien. Hier wäre schon ein erster Ansatz, wenn die Bankenlandschaft die Depotgebühren, die Fonds-Verwaltungsgebühren, die Ausgabekostenzuschläge, etc. massiv

reduzieren und diese Wertentwicklungen den Anlegern zuschreiben würde; diese muss die Wertentwicklung eines Fonds erst erwirtschaften bevor der Anleger von einem Ertrag etwas sieht und das dauert erfahrungsgemäß teilweise deutlich mehr als drei Jahre! Aktienfonds: Empfohlene Mindestbehaltedauer zehn Jahre! Auch das Argument Pensionsvorsorge stimmt so nicht. Wenn man sich die Entwicklung der weltweiten Aktien-Indizes ansieht und mit jenen der Pensionsfonds vergleicht, dann dürfte das wohl die Schlafwagenabteilung des Kapitalmarktes sein. Der Wegfall der Aktiensteuer würde den früher als Sparer bekannten Österreicher nur marginal

treffen und somit ausschließlich auf Großinvestoren abzielen. Diese begründen ja zudem gegebenenfalls eigene Fondsgesellschaften und Wohnbauunternehmen. Wenn in Salzburg die Mietrückstände um 40 Prozent ansteigen und trotz eines bestehenden Kapital-Ertragssteuer-Gesetzes das von vermögenden Privat- und/oder institutionellen Anlegern in Immobilien veranlagte Kapital bzw. der daraus resultierenden Wertsteigerungen keinerlei Besteuerung erfahren, dann ist das genau die Richtung, in die auch diese Steuerdiskussion geht. Die "Spielchen" der EZB tun das ihrige dazu!



Josef Groiß, 4682 Geboltskirchen