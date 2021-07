Zur allgemeinen Panikmache

Ich habe den Leitartikel vom 3. Juli gelesen, worin Sie die allgemeine Panikmache in unserer Gesellschaft bedauern, zum Beispiel auch bezüglich Delta- Variante des SARS-CoV2-Virus. Vorschlag: Nehmen wir uns ein Beispiel an Dänemark: Dort wurden in den letzten Monaten drei voneinander unabhängige Studien durchgeführt, um herauszufinden, wie hoch die erworbene Immunität in der Bevölkerung sei. Und, siehe da, alle drei Studien kamen zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass bereits über 90 Prozent der Menschen diese Immunität aufweisen. Wenn es in Österreich so ähnlich wäre, wäre das doch großartig und die Panikmacher könnten runter kommen von ihrem Turm. Impfungen mit dem verbundenen Risiko wären dann auch nicht mehr erforderlich.





Dr. Elisabeth Moser-Ohage, 5020 Salzburg