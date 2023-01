Zur Angelobung des Bundespräsidenten

Heute habe ich die feierliche Angelobung unseres Herrn Bundespräsidenten im Fernsehen mitverfolgt. Dem Staatsakt wohnten neben Mandatar/-innen aller politischen Ebenen auch höchste Repräsentanten und Repräsentantinnen des Staates und sämtlicher gesellschaftlich relevanten Institutionen, die das demokratische Zusammenleben prägen, bei. Lichtblick und wichtig auch, dass die Jugend als künftige Leistungsträger dem Staatsakt beiwohnen konnten. In seiner Antrittsrede als Bundespräsident für die zweite und letzte Amtsperiode hielt Van der Bellen eine wirklich vielbeachtete Rede, die inhaltlich nicht nur dem höchsten Amt in diesem Staat gerecht wurde, sondern auch klare Bekenntnisse zu notwendigen und wichtigen Anliegen und Reformen für unser Staatswohl auch zum Inhalt hatte. Dass er damit den "Nerv der Zeit" getroffen hat, zeigt die stehende Akklamation der Anwesenden. Lediglich die Vertreter der FPÖ sind wieder mit ihrem "humpen und dumpen Verhalten" aufgefallen und sitzen geblieben. Offensichtlich ein Verhalten von Parteien die sich politisch am äußerst rechten Rand von liberalen Demokratien bewegen. Unverständlich, dass dieser Partei mit ihren niederen, destruktiven und vereinfachenden Aussagen soviel Glauben geschenkt wird. Hoffentlich finden die anderen Parteien endlich ein wirksames Rezept dagegen. Van der Bellen hat es mit dem gestrigen Interview und der heutigen Antrittsrede bereits gefunden.



Hans Auer, 5061 Elsbethen