Zur Bären-Hysterie im Land

Die Fachzeitschrift "Nature" führt für den Zeitraum 2000 bis 2015 in Europa 19 für die beteiligten Menschen tödliche Bärenangriffe an - also gut ein Opfer pro Jahr europaweit. Das Innenministerium gibt für den Zeitraum von 1. Jänner bis 21. Mai 2023 (also nicht einmal ein halbes Jahr) 120 Verkehrstote an - man wird sich also wieder auf die rund 260 Verkehrstoten pro Jahr nur in Österreich einstellen müssen. Würde man die Gefahren des Straßenverkehrs verhältnismäßig zu der angeblichen Bärengefahr - medial - thematisieren, wäre das Auto in kürzester Zeit als Mordwerkzeug stigmatisiert. Viel lieber aber vermengt man Grimms Märchen mit der "Sorge der Bürger", würzt das Ganze mit einer Prise Furcht vor dem Fremden und erzählt weiter die Mär vom bösen Bär.

Michael Kroiß, 5541 Altenmarkt im Pongau