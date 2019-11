Zur "Bewertungs-App"

Zum Leserbrief von Mag. Christian Höfner (SN, 18. 11.). Ich gebe Ihnen Recht, frage aber auch: Wie konnte man jemals auf die Idee kommen, eine zwischenmenschliche, höchst sensible soziale Beziehung, wie sie zwischen Lernenden und Unterrichtenden besteht, mittels einer simplen Produktbewertung von 5 Noten zu beurteilen? Menschliches und Bildung wurden zu Waren herabgestempelt, der Datenschutz seit jeher verletzt!

Sehr richtig: Die Bildung des Menschen wurde und wird in einzelne Kompetenzbereiche zerfleddert, der Mensch oft genug nicht als Individuum wahrgenommen. Das gilt auch für die "Gegenseite". Die persönliche Begabung und Präsenz von Kindern und Jugendlichen, ihre Sensibilität für die Welt, ihre Neugier, Lernbegier, Freude, Fantasie und soziale Offenheit wurden und werden mitunter "mit einem einzigen Fingerdruck im wahrsten Sinn des Wortes vernichtet."

Die Komplexität junger Menschen einer banalen Produktbewertung (1-5) zu unterwerfen, war für mich immer schon eine erschreckende Geisteshaltung. Sie war und ist dazu angetan, SchülerInnen zu funktionierenden und gehorchenden Dienstleistern und Zulieferern einer oftmals fragwürdigen Wirtschaftsmaschinerie zu machen. (Auch wenn manche Kinder gute Noten als Zuckerstückchen genießen mochten.)

Diese Generation steht vor immensen, hoch komplexen Aufgaben. Soll unsere Welt eine friedliche Überlebenschance erhalten, müsste die Bildung junger Menschen, weg von jeglicher Produktbewertung, hin zu einer neuen Humanität streben. Es gibt sie, Gottlob, begnadete und engagierte Lehrer, die ihre Schüler, mithilfe welchen Faches auch immer, zu einer zukunftsfähigen Geisteshaltung und Tüchtigkeit hinführen. Und dabei die Begeisterung und Freude am Leben, auch am Lernen, bei allen Beteiligten bewahren. Angst ist für niemanden ein guter Ratgeber. Und 5 Sternchen sind ebenso wie 5 Noten auf diesem Weg wohl nicht wirklich dienlich.







Katharina Frass-Novy, 5400 Hallein