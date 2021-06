Zur Diskussion über die Einbürgerung

Wenn ich die Berichterstattung über die Reform der Einbürgerung verfolge, wächst bei mir der Wunsch, es gäbe in Österreich Politiker die selber einmal ein paar Jahre im Ausland gelebt haben und wüssten, wie es sich anfühlt, in einem Land seine Wurzeln zu haben und diese auch nicht verleugnen zu wollen, sich in einem anderen Land aber zu Hause zu fühlen und dort am politischen Leben teilhaben zu wollen. Ich lebe nun seit sechzehn Jahren in Österreich. Meine Kinder sind hier geboren und gehen zur Schule; wir zahlen hier unsere Steuern. Ich bin politisch informiert und zum Teil auch aktiv (auf lokaler Ebene), kenne mich in der österreichischen Politik besser aus als in der deutschen. Dennoch darf ich nicht hier wählen, sondern in Deutschland. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie meine Steuergelder eingesetzt werden. Dafür müsste ich meine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, die ein Teil meiner Identität ist, und die österreichische annehmen (die Voraussetzungen dafür würde ich wohl sogar erfüllen). Ich fühle mich aber als Deutsche, nicht als Österreicherin. Dies sind Aspekte, die in der aktuellen Diskussion völlig vernachlässigt werden - wohl weil sie für die politische Klasse nicht nachvollziehbar (oder nachfühlbar) sind. Noch absurder wird es, wenn man bedenkt, dass ich in vier Jahren nirgendwo mehr wählen kann, nur noch auf lokaler Ebene - denn nach 20 Jahren im Ausland verliere ich auch das Wahlrecht in Deutschland. Die Forderung der FPÖ (Einbürgerung erst nach 25 Jahren) erschließt sich mir von der Logik her sowieso nicht - dann müsste man auch das Wahlrechtsalter der Österreicher entsprechend anheben. Meiner Meinung nach sollte das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft abgekoppelt werden. Nach einer gewissen Zeit (z.B. zehn Jahre) absolviert man einen entsprechenden Staatskundetest und verzichtet auf das Wahlrecht im Herkunftsland und erhält dafür das Wahlrecht in der neuen Heimat. So kann man hier politisch teilhaben, ohne seine Identität aufgeben zu müssen. Das System wäre auch flexibler und wäre denn aktuellen Bedingungen, in denen viele Menschen über mehrere Jahre hinweg im Ausland leben und arbeiten, besser angepasst.





Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf