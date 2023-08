Zur Diskussion um die Politikergehälter

Irgendwie reicht's mir. Ein blaues Rumpelstilzchen und ein paar rote Krampusse erklären die Arbeit der Bundesregierung für inferior und wollen deshalb die Politiker/-innengagen einfrieren. Sie kapern einfach die öffentliche Meinung und tun so, als ob alle Österreicherinnen und Österreicher in ihr populistisches Geheul einstimmen würden. Was aber nicht der Fall ist. Mich z.B. widert es einfach an. Klar, es ist kein Glanzstück, was die derzeitige Regierung abliefert. Ich hätte auch gerne endlich ein Klimaschutzgesetz anstelle des türkisen Bekenntnisses zum "Autofahrerland Österreich". Mir wäre es auch lieber, wenn während der Coronazeit so manches anders gelaufen wäre (im Nachhinein ist man meistens gescheiter). Weniger Gießkanne gegen die Teuerung wäre besser gewesen. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Aber das Geschrei, das die beiden großen Oppositionsparteien seit Wochen anstimmen, ist schlichtweg unwürdig. Dafür sollte es Gehaltsstreichungen geben, insbesondere für die unzähligen unflätigen Ausbrüche des Herrn K., der zwar die Schenkelklopfer/-innen auf seiner Seite weiß, aber keinesfalls die Mehrheit der Bevölkerung, die ihn nicht gewählt hat und auch nicht wählen wird (weswegen er auch nie Volkskanzler sein wird).

Wie viele Chancen, Dinge in Österreich zu verbessern, haben Blau und Rot ausgelassen, als sie in Regierungsverantwortung waren? Wie viele Probleme, deren Nichtlösung sie der Regierung vorwerfen, sind Altlasten aus Zeiten, als sie selbst auf der Regierungsbank saßen? Wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein.



Fritz Secker, 2370 Hinterbrühl