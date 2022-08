Zur Jungfrauenweihe im Salzburger Dom

Schon die Anzahl der Leserbriefe zum Thema "Jungfrauenweihe" zeigt, dass es die Menschen berührt und betroffen macht, was sich da im Dom abgespielt hat.

Kaum jemand von den Leserbriefschreiberinnen und Leserbriefschreibern die fassungslos sind über die mediale Vermarktung, die Verschwendung von Kirchengeldern mit Einladung von mehreren hundert Gästen für so ein persönliches Ritual aufgrund einer persönlichen Entscheidung, hat die persönliche Entscheidung dieser Dame kritisiert! Sich für ein Leben in sexueller Enthaltsamkeit zu entscheiden steht jedem frei.

Wenn diese Enthaltsamkeit manchmal auch anders als erwartet aussieht:

In "Leben und Offenbarungen der Wiener Begine Agnes Blannbekin † 1315", (Göppingen 1994, S. 117) beschreibt Agnes, wie sie das Praeputium (die Vorhaut) Jesu verschluckt: "So groß war die Süße beim Kosten dieses Häutchens, dass sie in allen Gliedern und Teilen der Glieder eine süße Veränderung spürte. In dieser Offenbarung war sie innen ganz voll Licht, so dass sie sich selbst ganz betrachtete"….

Weitere Verzückungen sind bei Mechthild von Magdeburg nachzulesen ("Das fließende Licht der Gottheit") u.a.

Aber abgesehen davon, was die viel zitierte Enthaltsamkeit ist und sein kann:

Egal welche Religion: Sobald sie sich über (fast immer männliche!) Macht definiert, den Frauen keinen Platz in der Kirche gibt außer zum Putzen, Schmücken des Altars und Kinder gebären etc., solange sie die Sexualität zwar verdammt, aber umso mehr Missbrauch in ihrer Geschichte hat, ist höchste Vorsicht geboten. Viele Organisationen sind inzwischen von diesen inquisitorisch anmutenden Vertretern unterwandert. Zum Glück gibt es viele Katholiken, Juden, Moslems u.a. auf der Welt, die nicht diesen erzkonservativen, fundamentalistischen Weg gehen, der als Nährboden für Glaubenskriege und reale Kriege auch heute noch gilt und immer wieder gegolten hat. Das zeigt uns die Geschichte. Diesen Menschen gebührt mein größter Respekt, wenn sie sich nach solchen Geschehnissen nicht von ihrer Glaubensgemeinschaft abwenden.

Andrea Nießner, 5020 Salzburg