Zur Kritik an "selbst ernannten Fachleuten"

In einem Leserbrief in der SN vom 6. Juni 2023 zeigt sich Frau Dr. Heidi Reiter, die ehemalige Landtagsabgeordnete der Salzburger Grünen und späteres Mitglied des Bundesrates, entsetzt darüber, auf welcher Basis über das Jahrhundertprojekt S-Link diskutiert werde. Sie spricht mir die Qualifikation ab, "die Finanzierung und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Projekts abzuschätzen" und verweist auf meine Tätigkeit als sicher tüchtiger Prokurist einer mittelständischen Firma.

Liebe Frau Dr. Reiter, das mit dem Prokuristen liegt schon recht lange zurück, mein Berufslaufbahn habe ich 1951 als kaufmännischer Lehrling begonnen und als Geschäftsführer einer Anlagenbau-Firma in einem Weltkonzern beendet. In dieser Eigenschaft leitete ich ein Unternehmen, das Wasseraufbereitungsanlagen, aber auch Meerwasserentsalzungs- und Kläranlagen u. a. in Afrika, dem Nahen Osten und in China plante und in Betrieb nahm. Bei diesen Projekten, die gegen internationale Konkurrenz gewonnen wurden und die sich auch im dreistelligen US-Millionen-Dollarbereich bewegten, war zunächst eine Abschätzung der Kosten und Risken und dann eine sorgfältige Projektkalkulation selbstverständlich.

Während Sie sich zum Ende Ihrer politischen Laufbahn der aufopferungsvollen Arbeit als Mitglied des Bundesrates widmen konnten, war ich im letzten Jahrzehnt meines Arbeitslebens pausenlos in alles Welt unterwegs - 20 vollgestempelte Reisepässe beweisen das -, um komplizierte Anlagen mit österreichischem Know-how zu verkaufen und dann die Errichtung vor Ort zu begleiten. Es war bestimmt nicht einfach, während rundherum der Krieg getobt hat, in der irakischen Stadt Basra mit türkischen Baufirmen ein Trinkwasser-Projekt für mehr als 500.000 Menschen erfolgreich abzuschließen. Und ich hätte mir niemals erlauben dürfen, ein Projekt zu planen und die Kosten zwei Jahre lang mit 600 bis 700 Millionen Euro anzugeben, um dann von einem Tag auf den anderen zu sagen, der S-Link wird doch bis drei Milliarden kosten. Und glauben Sie mir bitte, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.

Willi Rehberg, 5020 Salzburg