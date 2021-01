Zur künstlichen Empörung

Dass sich ein ORF-Moderator plötzlich wie ein Scharfrichter gebärdete und der beschuldigte Bürgermeister glaubte, sich minutenlang wie ein Krimineller rechtfertigen zu müssen, weil er sich impfen ließ, diese unerträgliche Szene und das Urteil mancher "Gerechter", die ins selbe Horn blasen, erscheinen uns unglaublich heuchlerisch: Da wurde lang und breit um die gefährlichen Nebenwirkungen der Impfung gestritten; bewiesen, dass wir Alten mit und ohne Covid sterben; über die kaum noch leistbaren Renten, medizinischen Kosten und den Pflegenotstand gejammert - und plötzlich sind (Ur-)Oma und Opa die allerwichtigsten zu rettenden Menschen im Land? Geht's noch verlogener?

Ist es nicht vernünftiger, zunächst einmal diejenigen zu schützen, die tagtäglich mit vielen Kontakten im Berufsleben stehen, vom Pflegepersonal bis zur Putzfrau, von Lehrer/-innen bis zum - ja! - Bürgermeister?

Wenn es den moralisch Empörten wirklich so sehr um menschliche Fürsorge und Gerechtigkeit ginge, wenn sie ein Gefühl für die Verhältnismäßigkeit hätten, dann würden sie unsere Aufmerksamkeit anstatt auf die kleinkarierte Konkurrenz um ein Medikament dahin lenken, wo wirklich die allerbitterste Not herrscht: Wo Flüchtlinge jeden Alters und jeden Tag unvorstellbar leiden und in der Eiseskälte ums Leben kommen.



Dr. Leo Prothmann und Waltraud Prothmann-Seyersbach, 5020 Salzburg