Zur Lage an der Umweltfront

Zum Leserbrief von Gerhard Weidinger, Wördern, vom 27. 7., "Beschleunigung der Westbahnstrecke": Sehr geehrter Herr Weidinger, es beeindruckt mich sehr, dass die Züge der ÖBB und Westbahn bis zum Wiener Flughafen drei Stunden und zwölf Minuten benötigen, woraus Sie die Berechtigung ableiten, die Flüge von Salzburg nach Wien wieder einzuführen.

Ich zitiere allein aus den SN vom 27. 7. die Lage an der Umweltfront: Steinschlag, ein Kletterer getötet, mehrere verletzt (zunehmende Brüchigkeit des Gesteins), massiv zunehmende Quallenplage in vielen Meeren mit verheerenden Schäden, zunehmende Zahl heftiger Wirbelstürme in der Karibik, Hitzerekord und Brände in Sibirien, Hitzerekord in einer der kältesten Regionen im Juni mit 38 °C, Abschmelzen des Arktiseises.

Demgegenüber führen Sie an, dass die Fahrt zum Flughafen Wien zwölf Minuten länger dauert als drei Stunden!

Wir haben eben mehrere Wochen erlebt, in denen fast gar nichts ging. Haben Sie das nicht ausgenutzt, um einen Gang herunterzuschalten? Glauben Sie wirklich, dass Wohl und Wehe von Österreichs Wirtschaft davon abhängen, ob man 2:59 Stunden oder 3:12 Stunden fährt? Natürlich ist die Abschaffung von Kurzstreckenflügen für die Umwelt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin.

Genießen Sie doch die "Blumenpflückfahrt" von Salzburg nach Wels mit der wunderschönen Landschaft und entspannen Sie. Möglicherweise verstehen Sie nicht nur das, was da in Salzburg so vorgeht, sondern auch das, was auf unserem ganzen Planeten passiert!



Univ.-Doz. Dr. Werner Lack, 1140 Wien