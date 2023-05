Zur Misere rund ums Sattler-Panorama

Unglaublich - leider aber wahr:

Ein so heikles Kunstwerk wie das Sattler-Panorama muss wegen "Veränderungen in der Salzburger Museumslandschaft" übersiedeln. Der neue Standort ist noch nicht einmal fertig und so kommt es zu einer Zwischenlagerung. Eine Besichtigung ist also die nächsten zwei Jahre nicht möglich!

Und das Ganze kostet die unglaubliche Summe von zumindest 6,9 Millionen Euro. Welche kunstfeindlichen Verantwortlichen haben sich diesen Wahnsinn einfallen lassen und werfen auch noch locker mit Steuergeldern um sich? Es ist einfach unfassbar.

Manfred Schweizer, 2361 Laxenburg