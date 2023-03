Zur ÖVP als Klimagefahr

Zum Leitartikel von Martin Stricker "Die ÖVP ist eine Gefahr für das Klima" (SN, 21. 3.):

Sofern Feststellungen als Ergebnis des wertorientierten Weges von sinnunterstellten Unterlagen (Beobachtungen, Messungen, Berechnungen, Erfahrungen) zu sprachlich geformten Sinnbelegen anerkannt werden, können sie sich im kommunikativen Deutungsvergleich als einverständliche oder alternative Fakten entpuppen. Über diese Auffassung kann man sich im Kreise von Interessierten leicht verständigen. Schwieriger wird es, aus unterschiedlich eingeschätzten Mitweltzuständen (von natürlichen Zyklen bis zu Untergangsszenarien) brauchbare und mehrheitsfähige Handlungsentwürfe zu kreieren. Hier scheiden sich die parteipolitischen Geister, auch in Österreich: hier die ÖVP und FPÖ, die prekäre, evolvierende Mitweltzustände nicht mit Verboten, sondern nur mit innovativen Technologien bekämpfen wollen (zum Beispiel mit synthetischen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren die CO2-Emissionen, so nebenbei ein Holzweg) dort die Anderen, die für einen radikalen und raschen Umbau der sozialkulturellen Verhaltensweisen eintreten, die für die wachsenden CO2-Emissionen verantwortlich zeichnen (Auto- und Flugzeug-Mobilität, nicht-erneuerbarer Energieverbrauch, Bodenversiegelung, Entwaldung usw.).

Nehammers ÖVP, fortsetzend deutend seine "Zukunftsrede", denkt nur in kurzfristigen Machterhaltungszyklen, und ist nicht in der Lage, kurzfristig, eine nachhaltige Strategie zur Dämpfung des Klimawandels und dem Erhalt solcher Mitweltzustände zu entwickeln, die es vielen Menschen ermöglicht, angepasst, zu überleben. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis sich die ÖVP neben den mit (synthetischen) Kraftstoffen betriebenen motorisierten Individualverkehr auch stark macht für Technologien wie die Atomenergie, Fracking oder Gentechnik. Gute Nacht Österreich.



Rudolf E. Wordian, 5020 Salzburg