Zur Ostermesse mit Hindernissen

Voller Freude über den herrlichen sonnigen Ostersonntag fuhren mein Mann und ich mit dem Rad in die Stadt, um die hl. Ostermesse im Dom zu besuchen. Wir kamen etwas später, der Gottesdienst hatte schon begonnen. Ein Torhüter wies uns mit einer sehr unhöflichen Art ab und öffnete erst nach wiederholter Bitte um Einlass widerwillig das Tor.

Auch meinen Kindern mit den kleinen Enkelkindern erging es so. Mein Vater, der 86 Jahre alt ist, machte zu einem anderen Zeitpunkt ebenso diese Erfahrung. Ist so ein Verhalten angebracht? In einer Zeit, wo die Tür für Frieden geöffnet werden soll?



Christine Oberhammer, 5061 Elsbethen