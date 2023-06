Zur Person von Josef Rehrl

Zur Josef-Rehrl-Schule: Der Name der Schule wurde 1998 gewählt, weil Rehrl sich 1938 schützend vor die gehörlosen Kinder stellte, die durch die Nazi-Ideologie von Sterilisation/Kastration (bei Mädchen oft mit Todesfolgen) bedroht waren. Die Namensgebung der Schule sollte die Zivilcourage von Josef Rehrl bewusst machen. Rehrl hat gegen die Anweisungen der NS-Diktatur gehandelt und bei der Liquidierung der Taubstummenanstalt (Sep. 1938) die Personalakte der Schüler/-innen verschwinden lassen. Die Untersuchung der Gestapo dauerte von 1939 bis 1941 und sollte nachweisen, dass Rehrl für das Verschwinden der Akte verantwortlich sei. Man konnte keine Beweise erbringen. Wäre der Gestapo der Nachweis gelungen, wäre Rehrl mit großer Wahrscheinlichkeit ins KZ gekommen.

Wenn Josef Rehrl Gewaltanwendung in der Erziehung vorgeworfen wird, so ist diese Darstellung richtig. Erziehungswissenschaftlerin Sabine Seichter hat das in ihrem Buch aufgezeigt. Rehrl war ein Kind seiner Zeit. Ich verwehre mich dagegen, seine Gewalttaten zu verharmlosen.

Geld wird das Leid dieser Menschen nicht löschen, aber sie erfahren Respekt und Anerkennung ihres Leidenswegs.

Immer noch leiden Kinder, Frauen und Minderheiten unter psychischer und physischer Gewalt. Da wird zu wenig entschieden gehandelt.



Mag. Werner Leidenfrost, ehem. Lehrer an der Josef-Rehrl-Schule, 4890 Frankenmarkt