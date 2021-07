Zur politischen Gestaltung

Es verwundert doch einigermaßen, dass in der derzeitigen Situation nicht mehr staatliche bzw. beamtete Jobs geschaffen werden (wie dies etwa in Spanien zu Tausenden geschieht). Anstatt dies zu tun und Menschen so eine gewisse

Sicherheit und Würde zu geben, hört man, dass der Druck auf Arbeitslose wieder verschärft werden soll; anstatt gestaltende Politik zu treiben, liest man immer nur,

wie Unternehmer gefördert und unterstützt und Steuerhinterziehung

und Sozialbetrug verfolgt werden sollen; wo aber bleiben - bei all dieser Rhetorik - Angebote des Staates im Rahmen seiner Fürsorgeverantwortung? Immer häufiger wird in letzter Zeit auf Parallelitäten zu den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verwiesen - auch damals fielen die Dinge nicht vom Himmel sondern wurden politisch gestaltet. Man sollte sich dessen und der fatalen Folgewirkungen bewusst sein.



Mag. Klaus Stanzer, 8010 Graz