Zur Rolle der grünen Koalitionspartner

Zum Leitartikel "Der Kanzler in der Zwickmühle" von Manfred Perterer in den SN vom 15. 5.:

Liebe Redaktion, danke für eurer Werkln, Tag für Tag - das tägliche Zeitunglesen ist für mich ein Ritual und Genuss. Ich bin an Politik interessiert, ansonsten aber Otto Normalverbraucher - und begeistert von der grünen Regierungsmannschaft.

Da wird aber von den Medien, den Oppositionsparteien und auch von der grünen Parteibasis von "Den Grünen" Oppositionspolitik eingefordert. Dieser Versuchung widerstehen Herr Kogler und Frau Maurer Gott sei Dank. Sie grenzen sich klar ab von den Dingen, die da so auftauchen, kommunizieren ihre Sicht der Dinge, nutzen das Momentum zur Umsetzung eigener Projekte und lassen den Koalitionspartner im eigenen Saft schmoren. Jahrzehntelang haben sich Regierungsparteien gegenseitig kritisiert, blockiert.

Meiner Meinung nach sind auch die "Zeiten", der Stil nicht schlecht - da waren wir mit Leiderneinmillionären, Kärntner Mundwerksburschen, KHG (Reihe bei weitem nicht vollständig) schon ganz wo anders. Dass in internen Chats ein anderer Ton herrscht, war immer so und wird auch weiter immer so sein. Die Bestellung des ÖBAG-Vorstandes ist so gelaufen, wie viele andere in der Vergangenheit. Der Herr wäre noch gerne weiter in dieser Position geblieben, aber er liebt seinen Kanzler und räumt den Posten. Zum Kanzler - Herr Kurz ist gekommen um zu bleiben! Er kann nur - wie einst Schüssel - über seine eigenen Beine stolpern. So sieht es aber für mich nicht aus. Diesem Herrn ist strategisch bis jetzt noch kein Fehler unterlaufen. Er ist bis jetzt aus allen Schwierigkeiten gestärkt hervorgegangen. Geschickt nutzt Herr Kurz die Instrumente der Polarisierung auf seine Person, um Themen zu setzen, um im Gespräch, in den Medien zu bleiben. Ein Strategievergleich - der Wiener Bürgermeister wirft "Die Grünen" aus der Stadtregierung und brüskiert damit einen möglichen Mehrheitsbeschaffer auf Bundesebene.

Wenn "Die Grünen" vor Ablauf der Legislaturperiode aus der Regierung aussteigen, prophezeie ich einen Wahlsieg von Türkis bis hin zur absoluten Mehrheit. Grüne und Neos müssen um den Einzug ins Parlament bangen und Kickl und Co erstarken - tolle Aussichten.

Summa summarum fühle ich mich unter türkis/grün gut regiert.

Alred Tiefenbacher, 4050 Traun