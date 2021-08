Zur Rückkehr des Wolfes

Der SN ist zu danken für eine sachliche Darstellung der Problematik einer Rückkehr von Wölfen in die alpine Region der Ostalpen mit allen Schwierigkeiten. Dem steht die Realität einer

Berglandwirtschaft und Tourismusregion mit ihrer Bipolarität entgegen. Die Beutegreifer bzw. Raubtiere kümmern sich nicht um einen Tierschutz und richten mitunter ein Blutbad unter Schafherden an und gefährden zunehmend die Alm- und Erholungszone im Gebirge und kommen bis in die dicht bewohnten Täler. Was in den Westalpen mit einem Herdenschutz möglich ist, kann man nicht deckungsgleich in der Region der Ostalpen umsetzen, fehlen doch ein Hirtenwesen für die Almregion und die organisatorischen Voraussetzungen.

Ein Wunschdenken einer Rückkehr in die mehr und mehr dicht besiedelte und

genützte Gebirgszone und Täler hat die Realitäten anzuerkennen.

Dr. Günther Dichatschek MSc, 6370 Kitzbühel